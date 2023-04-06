Seniors
4.0 — Delaney Bauwens, Jenny Harris, Sarah Hernandez, Cloey Jennison, Carson May, Paxton McQuillan, Tory Oswald, Maya Roginske, Jacey Spitzer
3.5-3.99 — Bryce Williams, Kaitlyn Bancroft, Seth Bailey, Ethan Boone, ChelSea DuBeau, Melanie Peek, Emmet Peabody, Tyson Cook, Brielle Finley, Caden Fox, Brodee Ward
3.0-3.49 — Caitlin Miller, Tucker Carpenter, Morgan Bray, Cashe Butler, Cameron Erickson, Paul Just
Juniors
4.0 — Shelby Sticka, Haylie Wood
3.5-3.99 — Benjamin Miller, Dymond McKay, Savana Warburton, Kallie Carpenter, Kinley Erickson, Kasey Killion, Maren Walstad, Tucker Lind, Maliyah Bradley, Kale Hereim, Harlee Ward, Craig Butts, Brody Gebhardt, Thomas Miller, Beau Erickson, Tace Fike
3.0-3.49 — Aurora Hurst, Aidan Wetstein, Molly Sullivan, Townes Catron, Brandon Folts
Sophomores
4.0 — Keith Frank, Kaden Juhnke, Adin Matthes
3.5-3.99 — Grady Nardinger, Kyla Phillips, Violet Wilailuck, Allyson Kowalczyk, Jack Cline, Grace Collins
3.0-3.49 — Avery Bauwens, Cori Coombe, Gavin Evertz, Addison Hall, Brody Anderson, Alanna Puett, Brycen Donnan, Austin Kananen, Chase MacArthur, Mitchell Dye, Thorlan Finley, Aidon Songstad, Kenzie Wilm
Freshmen
4.0 — Anna Dewell, Taralynn Diorio, Chloe Evertz, Katie Harris, Auston Schellig, Whalyn Ward, Brandon Williams
3.5-3.99 — Trey Bazaldua, Reuben Miller, Jacob Cook, Aleece Skorupa, Keelin Gebhardt, Jillian Sessions, Regan Hereim
3.0-3.49 — Cole Johnson, Trystan Knight, Kasen Krook, Wyatt Audleman, Delaney Bray, Kyler Lind, Camden McQuillan, Dakota Campbell, Rylan Johnson, Braysen Dimond, Ben Hurst, Roree Ward, Cash Carpenter, Tyce Schaible, Taelyn Simons
8th Grade
4.0 — Jade Forsman, Elizabeth Schlemmer
3.5-3.99 — Mason McQuillan, Sophia Schellig, Addison Bania, Leeland Finley, Justyce Bickel, Brock Anderson, Danielle Diorio, Danika Erickson, Kevin Sharpe, Carter Williams, Harley Juhnke, Madigan Sullivan
3.0-3.49 — Porter Koerper, Bailey Shettel, Charles Lewis, Taylor MacArthur, William Cline, Payton Pattison, Claire Robuck, Ridge Wetstein
7th Grade
4.0 — Tavarus Hall, Leah Larson, Macie Wood,
3.5-3.99 — Ethan Lombardozzi, Tristan Vazquez, Klara Dewell, Madelyn Mahoney, Isabella Walter, Noah Larson, MaKenna Tobel, Greeley Bauwens, Lindsay Horn, Leif Walstad, Taylee Dimond, Hailey Grandpre, Gabriella Hall
3.0-3.49 — Cole Bushman, Nicholas Cline, Jacey Kowalczyk, Xoey Preble, Carson Atkins, Evan Dye, Tobias Cedillo, Logan Gibbons, Susan Hochmuth, Kanyon Krook, Grayson Kachik, Richard McAllister
6th Grade
4.0 — Aubrey Alexander, Robert Engelke, Cole Miller, Ellie Peterson, Nevaeh Rupprecht, Tassyn Wright
3.5-3.99 — Zale Adams, Zayd Daugherty, Gracie Hogsett, Maci Mitchell, Shayne Bray, Anorra Belston, Jada Bradley, Braxton Shettel
3.0-3.49 — Colton Thompson, Weston Blain, Hunter Wilm, Ginger Wilailuck, Mason Bazaldua, McKlairen Golden, Ella Ovitt, Bentley Paul, Emery Schlemmer